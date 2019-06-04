Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару

Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой. Об этомпишетРГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.

По ее словам, именно яблочный сок с водой оптимален для утоления жажды и восстановления солевого баланса в организме,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Эксперт сослалась на результаты исследований ученых из Канады, которые пришли к выводу, что этот напиток даже более эффективен, чем специальные растворы (электролиты), используемые в медицине против обезвоживания при кишечных расстройствах. Такое действие обуславливает присутствие калия, которым богаты все соки.

Хомич отметила, что в жару лучше отдавать предпочтение ягодным морсам и кислым сокам, которые следует разбавлять водой. Она также посоветовала пить овощные соки, содержащие меньшее количество сахара по сравнению фруктовыми.

При этом специалисты рекомендуют употреблять не более трех стаканов напитка в сутки.