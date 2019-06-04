Немецкие бизнесмены заявили об утрате доверия к правительству Меркель

Правительство ФРГ канцлера Ангелы Меркель во многом утратило доверие к себе, заявил на конференции в Берлине президент федерального союза немецкой промышленности Дитер Кемпф.

"Мы ожидаем от "большой коалиции" ответов на глобальные вопросы нашего времени. Мы хотим говорить о том, как мы создадим благосостояние завтра. Вместе этого нам предлагается несмелая работа в мелких политических вопросах, возможно, в надежде на улучшение следующих результатов соцопросов. (...) коалиция, разрешите мне сказать прямо, утратила большую часть имевшегося доверия", - заявил Кемпф,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он добавил, что "итоги выборов в Европарламент, а также результаты социологических опросов для обеих "народных партий" (ХДС и СДПГ - ред) были скорее разрушительными".

"Мы, представители промышленности, озабочены. Мы озабочены будущим нашей страны, нашего общества и наших предприятий и предпринимателей. Нам сложно вычленить ясный экономико-политический курс в работе правительства", - заявил Кемпф.