Представитель Комиссии “Ай дата” Западного региона встретился с Джастином Трюдо

Представитель Комиссии “Ай дата” Западного региона, Акоп Тер-Акопян по приглашению депутата Либеральной партии Канады, Терри Бича принял участие в собрании друзей и сторонников последнего, на котором присутствовал также и премьер-министр Канады, Джастин Трюдо. Как сообщили «Арменпресс» в Комиссии “Ай-Дата”, Акоп Тер-Акопян имел возможность побеседовать с премьер-министром Канады, в ходе которой поблагодарил его за визит в Армению и содействие демократии в Армении. Акоп Тер-Акопян также коснулся и вопроса права Арцаха на самоопределение.

Он пригласил премьер-министра Канады посетить офис Ай Дата в Ванкувере, а также офисы в Торонто и Монреале.