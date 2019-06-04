Маас предупредил о последствиях глобального потепления для ситуации с безопасностью

Глава МИД ФРГ Хайко Маас предупредил о последствиях глобального потепления для международной безопасности и мира на планете.

"Борьба с последствиями климатических изменений требует, прежде всего, глобальных усилий", - заявил он во вторник на международной конференции по вопросам климата и безопасности в Берлине. "Климатические изменения во многих регионах планеты являются угрозой миру и стабильности", - считает Маас. Он заверил, что Германия будет вести более активную работу в деле преодоления последствий глобального потепления и сотрудничать с другими странами по созданию систем предупреждения рисков,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Глава МИД ФРГ призвал рассматривать ситуацию с безопасностью комплексно, учитывая угрозы, которые возникают в связи с климатическими изменениями. "Результатом являются бегство людей и миграция, они дополнительно обостряют кризисы", - предупредил Маас.