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Маас предупредил о последствиях глобального потепления для ситуации с безопасностью


Глава МИД ФРГ Хайко Маас предупредил о последствиях глобального потепления для международной безопасности и мира на планете.

"Борьба с последствиями климатических изменений требует, прежде всего, глобальных усилий", - заявил он во вторник на международной конференции по вопросам климата и безопасности в Берлине. "Климатические изменения во многих регионах планеты являются угрозой миру и стабильности", - считает Маас. Он заверил, что Германия будет вести более активную работу в деле преодоления последствий глобального потепления и сотрудничать с другими странами по созданию систем предупреждения рисков,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Глава МИД ФРГ призвал рассматривать ситуацию с безопасностью комплексно, учитывая угрозы, которые возникают в связи с климатическими изменениями. "Результатом являются бегство людей и миграция, они дополнительно обостряют кризисы", - предупредил Маас.

 

 




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