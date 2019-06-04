Представители армянской общины Казахстана выразили желание делать в Армении инвестиции

Представители армянской общины Республики Казахстан сообщили членам армяно-казахской группы дружбы Национального собрания РА о желании делать в Армении инвестиции. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 4 июня сказал член парламентской группы дружбы, депутат от партии “Процветающая Армения”, Микаел Мелкумян.

“Мы встретились также с и представителями армянской общины, там было много успешных предпринимателей, которые хотят сделать определенные инвестиции в Армении и в этом плане мы должны обеспечить условия осуществления этих инвестиций”, - сказал Мелкумян.

В ответ на вопрос Арменпресс, Мелкумян отметил, что инвестиции предусмотрены в сфере дорожного строительства и строительства.

“Все, с кем мы встречались, говорили о дорожно-строительной сфере и производстве строительных материалов в целом, поскольку эти люди в Казахстане заняты этим бизнесом, и хотят сделать инвестиции и на родине. В ближайшее время я буду работать над проектом закона, которым мы должны иметь конкретный институт содействия, закрепленный законом одного окна, который установит право и ответственность за судьбу этих инвестиций не только для внешних инвесторов, но и для сограждан, находящихся в нашей стране, которые представляют инвестиционные программы”, - отметил Микаел Мелкумян.

Армяно-казахская группа дружбы НС была в столице Казахстана, Нур-Султане с 21 по 24 мая.