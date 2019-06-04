По случаю Дня Итальянской республики Армен Саркисян с супругой посетили посольство Италии

Президент Республики Армения, Армен Саркисян с супругой, Нуне Саркисян по случаю Дня Итальянской Республики посетили посольство Италии в Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил посла Италии, Винченцо Дель Монако с праздником, весь корпус посольства и в их лице дружественный народ Италии.

Собеседники коснулись армяно-итальянских культурных и исторических связей, в этом контексте особо подчеркнув важность деятельности Конгрегации Мхитаристов в Италии.

Армен Саркисян отметил, что на днях он вместе с супругой посетил Венецианскую Конгрегацию Мхитаристов и встречался с членами Конгрегации. Президент Республики и посол Италии были едины во мнении, что единство является символом дружественных, исторических и культурных связей между Арменией и Италией и прекрасным примером армянского присутствия в Италии.