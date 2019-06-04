Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине, что поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства "Северного потока"-2.

По словам Меркель, отказ от атомной и угольной энергетики "требует нового планирования в нашей энергетической политике, в нашем энергопользовании, которые мы предложим до конца года с целью обеспечить безопасность энергообеспечения",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Это требует, чтобы мы переключились на газ как энергоноситель, если мы отказываемся от атомной и угольной энергетики. Поэтому я всегда выступала за то, чтобы, помимо транзита через Украину, "Северный поток" - 2, как газопровод, может быть построен, и здесь у нас общее мнение", - сказала Меркель, обращаясь к залу.