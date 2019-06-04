Адвокат Манвела Григоряна представил сообщение о преступлении в связи с его переводом в УИУ

Продолжающееся судебное заседание по делу бывшего депутата Национального собрания, Манвела Григоряна и его супруги Назик Амирян в суде общей юрисдикции Еревана было прервано из-за непредставления в суд надлежащего документа о присутствии Григоряна в суде.

Как передает «Арменпресс», Манвел Григорян не присутствовал на заседании и председательствующий судья Мнацакан Мартиросян отметил, что ему в устной форме сообщили, что Григорян не будет в суде из-за плохого самочувствия.

Бывший председатель правления ДСЕ, бывший депутат НС, генерал Манвел Григорян вчера поздно ночью был доставлен в больницу для осужденных. Об этом в суде 4 июня заявил адвокат Манвела Григоряна, Левон Багдасарян. Манвел Григорян проходил лечение в МЦ “Наири”.

“Манвела Григоряна могли перевезти в больницу для осужденных, однако он отказался, после чего его перевели в УИУ “Ереван-Кентрон”. Ночью, без согласия Григоряна, его доставили в больницу для осужденных и запретили стороне защиты навестить его”, - заявил адвокат, отметив, что Григорян находится там незаконно и его жизни угрожает опасность.

Багдасарян сообщил, что утром ему удалось встретиться с Григоряном, после чего представил сообщение о преступлении.

В ответ прокурор, Ваге Долмазян сказал защитникам Григоряна, что не человек решает, в каком УИУ ему находиться, для этого существует действующий орган.

Манвелу Григоряну предъявлено обвинение в том, что он незаконно, в обход ограничений, предусмотренных Законом РА “Об оружии”, по предварительному сговору с женой Назик Амирян, сыном Арманом Григоряном и другими лицами, не выясненными следствием, незаконно приобретал, перевозил и незаконно хранил в принадлежащих им трех домах огнестрельное оружие, боеприпасы, патроны для огнестрельного оружия с нарезным стволом, взрывчатые вещества, и также совершал разного рода хищения.

Назик Амирян предъявлено обвинение в том, что, она незаконно, в обход ограничений, предусмотренных Законом РА “Об оружии”, по предварительному сговору с мужем Манвелом Григоряном, сыном Арманом Григоряном и другими лицами, не выясненными следствием, незаконно приобретала, перевозила и незаконно хранила в принадлежащих им трех домах огнестрельное оружие, боеприпасы, патроны для огнестрельного оружия с нарезным стволом, взрывчатые вещества, и также совершала разного рода хищения.

В отношении Манвела Григоряна избрана мера пресечения в виде ареста, а в отношении Назик Амирян -подпись о невыезде.