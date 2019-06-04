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Тигран Хачатрян принял специального представителя, посла председательства Словакии в ОБСЕ по вопросам Южного Кавказа


Министр экономики Армении, Тигран Хачатрян принял специального представителя председательства Словакии в ОБСЕ по Южному Кавказу посла Рудольфа Михалку.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся деятельности стартап-компаний в Армении. Особое внимание было уделено компаниям, действующим в сфере высоких технологий.

Рудольф Михалка представил ряд программ, разрабатываемых председательством ОБСЕ, которые предусматривают содействие региональным стартап-организациям. По словам посла, они могут способствовать установлению мира и диалога в регионе, контактам между предпринимателями.

В ходе встречи были затронуты проблемы экспорта товаров из Армении сухопутным путем, препятствия и возможные регулирования таможенных пунктов.




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