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Умерла жена президента Израиля Нехама Ривлин


Супруга президента Израиля Нехама Ривлин скончалась спустя несколько месяцев после того, как ей пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Жене главы государства Реувена Ривлина было 73 года.

"Вместе со всеми гражданами Израиля моя супруга Сара и я выражаем глубокие соболезнования в связи с кончиной супруги президента Нехамы Ривлин. Мы все молились за её выздоровление в последний период, когда она мужественно боролась за свою жизнь", - сказано в заявлении от имени Нетаньяху,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В начале года жена президента перенесла трансплантацию легкого. Операция ей потребовалась из-за легочного фиброза, которым она страдала несколько лет.

 

 




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