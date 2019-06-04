Байден стал самым популярным кандидатом в президенты среди демократов

Бывший вице-президент США Джо Байден уверенно опережает всех соперников-демократов, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты страны от своей партии, сообщила газета The Hill со ссылкой на результаты собственного опроса.

Так, Байден к настоящему моменту располагает поддержкой 35% опрошенных избирателей, его ближайший соперник - сенатор Берни Сандерс - 16%. По 8% готовы поддержать мэра города Саут-Бенд в Индиане Пита Буттиджича, а 5% - сенатора Элизабет Уоррен, Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Кроме того, по 4% поддержки получают сенаторы Камала Харрис и бывший член палаты представителей Бето О'Рурк, в то время как у сенатора Кори Букера 3%.

Остальные кандидаты набрали по 1% или менее. Опрос проводился 1-2 июня. Президентские выборы пройдут в США в 2020 году.