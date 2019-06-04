На плановом наблюдении азербайджанская сторона миссию ОБСЕ не вывела на свои передовые рубежи

4 июня, согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, юго-восточнее города Мартуни. Как сообщили «Арменпресс» в МИД Республики Арцах, с позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевой помощник личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ, Михаил Олару (Молдова) и сотрудник офиса ЛПДП, Мартин Шустер (Германия).

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители Министерства иностранных дел и Министерства обороны Республики Арцах.

С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили личный представитель Действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспшик, его полевой помощник, Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и личный помощник, Саймон Тиллер (Великобритания).

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.