Американская теннисистка Серена Уильямс стала первой спортсменкой в истории, попавшей в список самых богатых женщин мира по версии журнала Forbes ("Форбс"), самостоятельно заработавших состояние. Об этом сообщается в Twitter издания,cообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Состояние 37-летней спортсменки оценивается в $225 млн. Согласно данным Женской теннисной ассоциации (WTA), призовые Серены Уильямс за спортивную карьеру составляют $88,5 млн. В прошлом году в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок Серена Уильямс также стала первой, заработав $18,1 млн за прошедший год.

Также в прошлогоднем рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок пятую строчку заняла российская теннисистка Мария Шарапова, заработав $10,5 млн. Россиянка отсутствовала в десятке самых высокооплачиваемых спортсменок в 2017 году, не попав туда впервые с 2005 года.

Уильямс является рекордсменкой по количеству побед на турнирах серии Большого шлема, на данный момент в активе американки 23 победы в одиночном разряде, три из которых одержаны на Открытом чемпионате Франции. На турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) Уильямс одержала 72 победы в одиночном разряде. Уильямс 186 недель подряд находилась на первой строчке рейтинга WTA, по этому показателю американская теннисистка делит первое место с немкой Штеффи Граф. Также Уильямс является трехкратной олимпийской чемпионкой в парном разряде (2000, 2008, 2012), в активе теннисистки золото Игр 2012 года в одиночных соревнованиях.

Полностью список самых богатых женщин мира, самостоятельно заработавших состояние, будет опубликован в среду.