Премьер-министр Армении, Никол Пашинян назначил заместителей министра высокотехнологичной промышленности и окружающей среды

Решением премьер-министра Армении. Никола Пашиняна от 4 июня назначены заместители министра высокотехнологичной промышленности и окружающей среды Армении.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт электронного управления e-gov. am., заместителем министра по высокотехнологичной промышленности Армении назначен Гегам Варданян, а заместителем министра по окружающей среде - Ирина Капланян.

Гегам Варданян с 11 января этого года занимал должность заместителя министра транспорта, связи и информационных технологий РА.

Ирина Капланян с июня 2018 г. была первым заместителем министра охраны природы РА.

В связи с изменениями структуры правительства РА (закон вступил в силу с 1 июня 2019 года) министерства переименованы. Министерство транспорта, связи и информационных технологий РА называется Министерством высокотехнологичной промышленности, имея также определенные функциональные изменения, а Министерство охраны природы РА - Министерством окружающей среды.

Решения премьер-министра опубликованы на сайте e-gov. am.