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Apple отказалась от обновления устаревших iPhone


Пользователи устаревших смартфонов Apple не смогут установить iOS 13, которая выйдет этой осенью. Об этом сообщается на сайте компании.

Обновление будет доступно для iPhone, начиная от SE и 6s, и iPad (от Air 2 и Mini 4),сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, 5s и более старые устройства перестанут получать обновления. Попадает ли в этот список iPhone 6, пока не сообщается.

 

 

 

 




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