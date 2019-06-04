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Индийская армия ищет пропавший в горах Ан-32


Армия Индии проводит операцию по поиску и спасению военно-транспортного самолета Ан-32, вылетевшего накануне с 13 людьми на борту из города Джорхата (северо-восточный штат Ассам) и потерявшего связь с диспетчерами, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС страны.

Самолет поднялся в воздух в 12.25 понедельника (09.55 мск) и направился в соседний штат Аруначал-Прадеш, где спустя час должен был приземлиться на военном аэродроме неподалеку от селения Мечука. В 13.00 (10.30 мск) экипаж воздушного судна в последний раз связался с землей, после чего связь с ним прервалась,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным ВВС республики, индийская армия совместно с другими правительственными и гражданскими структурами начала масштабную операцию по поиску пропавшего самолета. Военные полагают, что борт потерпел крушение, и уже получили информацию о его предполагаемом месте падения.

Согласно подтвержденной информации, на пропавшем самолете находились шестеро военных, пятеро членов экипажа и двое гражданских.

 

 




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