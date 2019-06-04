Премьер-министр Армении назначил заместителей министра образования, науки, культуры и спорта
Решением премьер-министра Армении, Никола Пашиняна назначены заместители министра образования, науки, культуры и спорта.
Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении подписал решение о назначении Аревик Анапиосян, Гриши Тамразяна и Араика Хзмаляна заместителями министра образования, науки, культуры и спорта.
Решения премьер-министра опубликованы на сайте e-gov. am.
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