Премьер-министр Армении назначил заместителей министра образования, науки, культуры и спорта

Решением премьер-министра Армении, Никола Пашиняна назначены заместители министра образования, науки, культуры и спорта.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении подписал решение о назначении Аревик Анапиосян, Гриши Тамразяна и Араика Хзмаляна заместителями министра образования, науки, культуры и спорта.

Решения премьер-министра опубликованы на сайте e-gov. am.