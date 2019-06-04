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Премьер-министр Армении назначил заместителей министра территориального управления и инфраструктур


Решением премьер-министра Армении, Никола Пашиняна назначены заместители министра территориального управления и инфраструктур.

Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр Армении подписал решения о назначении Лилии Шушанян, Баграта Бадаляна и Акопа Варданяна заместителями министра территориального управления и инфраструктур.

Решения премьер-министра опубликованы на сайте e-gov. аm.




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