Премьер-министр Армении назначил заместителей министра территориального управления и инфраструктур

Решением премьер-министра Армении, Никола Пашиняна назначены заместители министра территориального управления и инфраструктур.

Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр Армении подписал решения о назначении Лилии Шушанян, Баграта Бадаляна и Акопа Варданяна заместителями министра территориального управления и инфраструктур.

Решения премьер-министра опубликованы на сайте e-gov. аm.