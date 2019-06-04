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Парламент Армении в первом чтении принял законопроект об освобождении от налога на землю, в случае повреждения половины урожая в результате климатических катастроф


Национальное собрание РА приняло в первом чтении проект Закона “О внесении дополнения в Налоговый кодекс”, предложенный фракцией “Процветающая Армения”. Как передает «Арменпресс», проект получил 59 голосов “за”, 18 – “против”, воздержались 5 депутатов.

Проектом предусматривается, в случае ущерба земель сельскохозяйственного назначения, приусадебных и садоводческих земельных участков в результате природно-климатических катастроф (град, засуха, обморожение и т.д.) освобождение от налога на землю за этот год.




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