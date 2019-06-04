Индийский бизнесмен Юсуф Али стал первым резидентом ОАЭ, получившим "золотую визу", которая гарантирует ему как крупному инвестору право на постоянное место жительства в стране, сообщает издание The National.

Мужчина является владельцем и главой торговой сети Lulu Group, которая владеет гипермаркетами в странах Ближнего Востока.

Шестидесятитрехлетний Юсуф Али прожил в ОАЭ более 45 лет.

Его состояние оценивается в 4,7 миллиарда долларов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

ОАЭ в минувшем месяце ввели "золотую карту", дающую право иностранным инвесторам и ценным специалистам постоянно проживать в стране.