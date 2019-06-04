Apple представила iOS 13

Компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 13, которая будет доступна на iPhone осенью 2019 года.

Одним из главных сюрпризов в iOS 13 станет более подробная карта, оснащенная множеством новых функций. Кроме того, в обновленной операционной системе повысится уровень защиты конфиденциальности пользователей. В iOS 13 iPhone также получит функцию Dark Mode для использования в темное время суток,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Apple также представила новую операционную систему MacOS Catalina. Ключевым нововведением в ней стал отказ от программы iTunes, которая с момента запуска 18 лет назад служила не только медиапроигрывателем и мультимедийной библиотекой пользователей, но и платформой для синхронизации мобильной техники Apple с вашим компьютером.

Как рассказал вице-президент компании Крейг Федериги, теперь функции iTunes перейдут приложениям Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts.