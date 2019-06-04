Парламент Армении единогласно принял проект об оказании содействия гражданам, пострадавшим во время событий 1 марта

Национальное собрание Армении во втором чтении и полностью приняло проект Закона “ об оказании содействия лицам, пострадавших во время событий 1-2 марта 2008 года в Ереване”, введенный в обращение вице-спикерами Аленом Симоняном и Леной Назарян. Как передает «Арменпресс», проект был принят на заседании НС Армении 4 июня 104 голосами “за”.

По закону содействие будет оказано лицу, имеющему статус правопреемника погибшего вследствие травмы во время указанных событий, (в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным кодексом РА), а также лицу, здоровью которого во время этих действий был причинен тяжкий вред или вред средней тяжести.

В ходе обсуждения в первом-втором чтении в проект предложения депутата от фракции “Мой шаг”, Сисака Габриеляна внесены изменения. В результате содействие, предусмотренное проектом не получат полицейские, пострадавшие во время событий 1 марта, подвергшиеся уголовному преследованию, если преследование в их отношении не прекращено на основании оправдания.