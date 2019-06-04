Незаконно строящееся многоэтажное здание на перекрестке улиц Комитаса и Вагаршяна демонтируется. Как передает «Арменпресс», об этом опубликовав видеоматериал, на своей странице в Facebook, написал пресс-секретарь мэрии Еревана, Акоп Карапетян.

“Тротуар на ул. Комитаса восстанавливается. На перекрестке улиц Комитаса и Вагаршяна застройщик многоэтажного здания захватил большую часть тротуара. После многочисленных предупреждений и уведомлений он отказался прекратить беззаконие”, - отметил Акоп Карапетян.