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Незаконно строящееся многоэтажное здание на перекрестке улиц Комитаса и Вагаршяна демонтируется


Незаконно строящееся многоэтажное здание на перекрестке улиц Комитаса и Вагаршяна демонтируется. Как передает «Арменпресс», об этом опубликовав видеоматериал, на своей странице в Facebook, написал пресс-секретарь мэрии Еревана, Акоп Карапетян.

“Тротуар на ул. Комитаса восстанавливается. На перекрестке улиц Комитаса и Вагаршяна застройщик многоэтажного здания захватил большую часть тротуара. После многочисленных предупреждений и уведомлений он отказался прекратить беззаконие”, - отметил Акоп Карапетян.




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