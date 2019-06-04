Компания “Танго” хочет сохранить старое здание МИД как культурную и историческую ценность

Владелец прежнего здания Министерства иностранных дел Армении компания “Танго” хочет использовать здание таким образом, чтобы оно служило бы не только для бизнес-целей, но и оставалось бы ценностью для города.

Как передает «Арменпресс», об этом 4 июня в беседе с журналистами сказал сын руководителя компании “Танго”, Эдуардо Эрнекяна, исполнительный директор компании “Корпорасион Америка”, Мартин Эрнекян.

“Мы хотим создать такой проект, который будет хорош не только для бизнеса, но и будет ценностью для города”, - сказал Эрнекян.

Второй корпус правительства, где ранее находилось Министерство иностранных дел Армении, согласно решению правительства от октября 2012 года, был продан ЗАО “Танго”, принадлежащему аргентинскому бизнесмену армянского происхождения - Эдуардо Эрнекяну за $51,270,840.

В решении правительства отмечается, что покупатель обязуется инвестировать в необходимом объеме и после ремонта бывшего здания МИД, сделать его пятизвездочной гостиницей известного международного бренда, сохранив при этом историко-культурный облик здания.

Поскольку недвижимость, расположенная по адресу Дом правительства № 2, 4 на площади Республики в Ереване, принадлежит компании “Арарат-ресторан”, возникла необходимость приобрести 100% ее акций для полного осуществления процесса отчуждения. Правительство РА в 2015 году за 3,2 млн долларов приобрело акции ООО “Арарат-ресторан” в здании Министерства иностранных дел РА в качестве государственной собственности и сделало их отчуждение ЗАО “Танго”. Компания “Танго” принадлежит аргентинскому бизнесмену армянского происхождения Эдуардо Эрнекяну.