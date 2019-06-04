Младшая сестра Ким Чен Ына появилась на публике впервые за 52 дня отсутствия

Младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Ё Чен появилась на публике, тем самым опровергнув слухи о том, что она вместе с другими высокопоставленными чиновниками была наказана за неудавшийся саммит США-КНДР в Ханое,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ким Ё Чен вместе с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и рядом высокопоставленных чиновников 3 июня на стадионе "Первое мая" смотрела выступления гимнастов и артистов "Страна народа", сообщает ЦТАК.

В свою очередь, южнокорейское агентство "Ренхап" отмечает, что данное появление в государственных СМИ КНДР стало первым с апреля, когда Ким Ё Чен участвовала в заседании Верховного народного собрания.