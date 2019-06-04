Никол Пашинян подчеркнул важность быстрого запуска аэропорта Гюмри в полном объеме

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в связи с несколькими проблемами стратегического значения подчеркнул важность быстрого и полного задействования аэропорта “Ширак” в Гюмри. Как передает «Арменпресс», премьер-министр сообщил о значении аэропорта 4 июня во время саммита руководства аэропортов “Корпорасион Америка”.

Воздушные перевозки для Республики Армения имеют стратегическое значение, поскольку Армения, к сожалению, находится в полуокруженной ситуации с первых дней своей независимости, и в этих условиях воздушный транспорт имеет чрезвычайно важное значение. В этой сфере уже есть удовлетворительные результаты, и мы смотрим в будущее и сформировали повестку дня будущего. В этой повестке очень важно, чтобы мы, в конце концов, как можно скорее запустили аэропорт Гюмри в полном объеме, который, в свою очередь, будет способствовать решению другой важной проблемы - это снижение цен на авиабилеты, что очень важно и в другой сфере, имеющей стратегическое значение в Армении - для развития туризма. В этих вопросах мы, конечно, будем активно сотрудничать с нашими партнерами. Следующая проблема заключается в том, что в Армении, к сожалению, деятельность и объемы местных авиаперевозчиков не такие, как хотелось бы, как подобает независимой, суверенной стране и для нас это должно стать следующим направлением сотрудничества, чтобы мы смогли создать условия, чтобы обеспечить появление армянского авиаперевозчика или авиаперевозчиков и их конкурентоспособность”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр РА в деле развития сферы подчеркнул неоценимую деятельность семьи Эрнекян и компании “Корпорасион Америка”.

“В Армении очень высоко ценят деятельность семьи Эрнекян, и можем однозначно сказать, что как минимум в двух сферах деятельность семьи Эрнекяна и компании “Корпорасион Америка” имела в Армении и имеет переломное значение. Во-первых, как уже было сказано, управление международным аэропортом “Звартноц” взяла на себя компания “Корпорасион Америка”, и однозначно и бесспорно, что с приходом этой компании в сфере авиаперевозок была основана новая культура в Республике Армения, и мы все сейчас гордимся нашим аэропортом, мы уверены, что он соответствует лучшим международным стандартам, что в ближайшее время он даст нам новые поводы гордиться им. Вторая сфера, в которой деятельность семьи Эрнекян имела переломное значение – виноделие. Сегодня виноделие в Армении переживает очень бурное развитие, и вклад семьи Эрнекяна в сферу возрождения виноделия неоценим, сфере придало большую энергию основание компании “Карас” и выпуск вина “Карас” в РА, и, по сути, стало поводом и причиной возрождения виноделия в Армении, и мы благодарны семье Эрнекяна за эту деятельность, и отнюдь не случайно, что Эдуардо Эрнекян является национальным героем Республики Армения, и это высокое звание выражает тот вклад, который он внес в дело развития Республики Армения, и мы надеемся и уверены, что он еще продолжит свою деятельность в Армении. Я рад, что сегодня между правительством РА и компанией “Корпорасион Америка” установилась очень хорошая рабочая атмосфера, и в деле установления этой атмосферы чрезвычайно важна роль господина Мартина Эрнекяна, который с первых же минут сделал все, чтобы между правительством и компанией сформировалось взаимное доверие и единое видение будущего. Я уверен, что те программы, о которых говорится, обязательно станут реальностью”, - отметил премьер-министр.

Аргентинская компания “Корпорасион Америка” выступает концессионером аэропортов и грузовых комплексов в 53 аэропортах Европы и Латинской Америки. Этот процесс включает управление аэропортом, а также деятельность, связанную с торговлей топливом, грузовые комплексы и другие подобные услуги.

17-го декабря 2001 г. между правительством РА и аргентинской компанией “Корпорасион Америка” был подписан договор, согласно которому ереванский международный аэропорт “Звартноц” сроком на 30 лет был передан в концессионное управление ЗАО “Международные аэропорты “Армения””.

В 2007 г. по решению правительства РА Гюмрийский аэропорт “Ширак” также был передан в концессионное управление компании “Корпорасион Америка”.