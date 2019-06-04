Президент США Дональд Трамп с женой Меланией продолжает первый государственный визит в Британию. Первый день его визита завершился торжественным приемом в его честь в Букингемском дворце.

Американский президент высоко оценил "вечную дружбу" между Великобританией и США, а королева Елизавета II сказала, что страны празднуют альянс, который обеспечивал "безопасность и процветание обоих наших народов на протяжении десятилетий".

Трамп на банкете говорил о мужестве британского народа во время Второй мировой войны и назвал королеву "великой, великой женщиной",сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

"Мы сохраняем приверженность ценностям, которые будут объединять нас еще долго - свобода, суверенитет, самоопределение, верховенство закона", - добавил президент Трамп.

На торжественном приеме присутствовали члены королевской семьи, в том числе принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт, премьер-министр Британии Тереза Мэй и члены ее правительства.

Королева Елизавета II в своей речи говорила о Второй мировой войне и сотрудничестве между двумя странами. Визит Трампа приходится на 75-ю годовщину высадки союзников в Нормандии, и президент США примет участие в торжестве по этому случаю во время визита.