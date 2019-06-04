Время в Ереване: 11:07:36,   4 Июнь

Национальное собрание продолжает очередное заседание


Национальное собрание Армении продолжает очередное заседание. Как сообщает «Арменпресс», в повестку заседания 4 июня включен ряд вопросов. Парламент продолжит обсуждение сообщения о деятельности Центрального банка РА. Депутаты выступят по представленному сообщению. В Национальном собрании будут поставлены на голосование также проекты ряда законов, обсуждавшиеся в предыдущий день.




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