Национальное собрание продолжает очередное заседание
Национальное собрание Армении продолжает очередное заседание. Как сообщает «Арменпресс», в повестку заседания 4 июня включен ряд вопросов. Парламент продолжит обсуждение сообщения о деятельности Центрального банка РА. Депутаты выступят по представленному сообщению. В Национальном собрании будут поставлены на голосование также проекты ряда законов, обсуждавшиеся в предыдущий день.
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