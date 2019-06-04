Европейские индексы - 03-06-19

МОСКВА, 4 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.56% и составил 11792.81 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.65% и составил 5241.46 пункта, британский FTSE вырос на 0.32% и составил 7184.80 пункта, а российский RTSI вырос на 2.19% и составил 1315.22 пункта.