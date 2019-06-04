Цены на цветные металлы - 03-06-19

ЛОНДОН, 4 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 3 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1788.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.02% и составила 5820.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.03% и составила 1799.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.41% и составила 11900.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.40% и составила 18775.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.06% и составила 2478.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26742.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 34000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.