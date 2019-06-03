По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 30 мая и 3 июня сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 99 случаев преступлений, из них 10 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 24 случаев причинения телесных повреждений, 14 случаев кражи личного имущества, 9 случаев побоев, 6 случаев угрозы убийством, по 5 случаев мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями, 3 случая обнаружения наркотиков, по 2 случая присвоения или растраты, взяточничества и квартирной кражи, по 1 случаю изнасилования или попытки изнасилования, похищения человека, разбоя, грабежа, вымогательства, изъятия оружия и боеприпасов, хулиганства, умышленного повреждения имущества, незаконного предпринимательства или лжепредпринимательства, незаконной вырубки деревьев, служебного подлога или служебной халатности, применения насилия в отношения представителя власти, воспрепятствования осуществлению законных полномочий адвокатом, нарушения неприкосновенности жилища, незаконного использования товарного знака, умышленного неисполнения требования решения о незамедлительном вмешательстве и злоупотребления своими полномочиями со стороны сотрудников коммерческих или иных организаций.

За данный период найдены 4 человека, находящихся в розыске, еще 2 с явкой с повинной обратились в Полицию, найдены 2 человека, пропавших без вести, зарегистрировано 5 случаев добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи личного имущества, 2 случая причинения телесных повреждений, по 1 случаю разбоя, грабежа, мошенничества, воспрепятствования реализации права на свободу совести и вероисповедания и ДТП.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 40 ДТП: 1 человек погиб, 60 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.