Время в Ереване: 11:07:36,   3 Июнь

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян встретился с представителями армянской общины Кипра


Находящийся с рабочим визитом в Никосии глава МИД Армении Зограб Мнацаканян встретился с представителями армянской общины Кипра. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Фейсбук написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

3-4 июня глава МИД Армении Зограб Мнацаканян с рабочим визитом находится в Кипре для участия в трехсторонних консультациях Армения-Греция-Кипр на уровне министров иностранных дел.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации