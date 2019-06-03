Находящийся с рабочим визитом в Никосии глава МИД Армении Зограб Мнацаканян встретился с представителями армянской общины Кипра. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Фейсбук написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

3-4 июня глава МИД Армении Зограб Мнацаканян с рабочим визитом находится в Кипре для участия в трехсторонних консультациях Армения-Греция-Кипр на уровне министров иностранных дел.