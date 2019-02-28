Предстоящие на 4 июня мероприятия
21:12, Июнь 03, 2019
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- 20:28 Рассматривающий дело Кочаряна судья заявил о самоотводе
- 20:25 В Ереване состоялось заседание Объединенной коллегии министерства внутренних дел Российской Федерации и полиции Республики Армения
- 20:04 В лондонском аэропорту задержали мужчину с ножами
- 20:01 МИД Арцаха считает неотложным внедрение международного механизма контроля над соблюдением режима прекращения огня
- 19:55 МИД Армении и Туркменистана провели политические консультации
- 19:21 Сбор пошлин в Ереване вырос на 220 млн. драмов по сравнению с прошлым годом
- 19:11 ЦБ Армении купил на рынке в этом году около 88 млн долларов
- 18:48 МИД Армении и Сербии провели политические консультации
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- 17:28 Мелания Трамп нашла способ впечатлить королеву Великобритании
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- 17:14 Президент Республики Арцах встретился с председателем Армянского общего благотворительного союза Перчем Седракяном
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