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Рассматривающий дело Кочаряна судья заявил о самоотводе


Судья Апелляционного суда Армении Вазген Рштуни, который рассматривал  жалобу адвоката Ованеса Худояна против решения суда первой инстанции о непрекращении уголовного преследования в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна на основании неприкосновенности, заявил о самоотводе.

Как сообщает Арменпресс, руководитель следственной группы по расследованию событий 1 марта Грач Мушегян подал ходатайство о самоотводе судьи. Отмечается, что основанием для подачи ходатайства о самоотводе судьи стали ранее озвученные судьей Вазгеном Рштуни позиции по делу Кочаряна.




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