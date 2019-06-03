Рассматривающий дело Кочаряна судья заявил о самоотводе

Судья Апелляционного суда Армении Вазген Рштуни, который рассматривал жалобу адвоката Ованеса Худояна против решения суда первой инстанции о непрекращении уголовного преследования в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна на основании неприкосновенности, заявил о самоотводе.

Как сообщает Арменпресс, руководитель следственной группы по расследованию событий 1 марта Грач Мушегян подал ходатайство о самоотводе судьи. Отмечается, что основанием для подачи ходатайства о самоотводе судьи стали ранее озвученные судьей Вазгеном Рштуни позиции по делу Кочаряна.