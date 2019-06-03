В Ереване состоялось заседание Объединенной коллегии министерства внутренних дел Российской Федерации и полиции Республики Армения

Делегация МВД Российской Федерации во главе с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым прибыла в Армению для участия в заседании Объединенной коллегии министерства внутренних дел Российской Федерации и полиции Республики Армения.

В аэропорту делегацию встретили начальник полиции Республики Армения Валерий Осипян и члены коллегии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, на заседании коллегии с приветственным словом выступили начальник полиции Республики Армения Валерий Осипян и министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.

На встрече присутствовали члены Объединенной коллегии, руководители департаментов центральных офисов, другие высокопоставленные чиновники правоохранительных органов двух государств, а также директор Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ генерал-лейтенант полиции Олег Коновалов.

Начальник главного управления уголовного розыска полиции Арсен Айвазян и начальник главного управления департамента контроля над наркотическими средствами министерства внутренних дел Республики Армения Андрей Храпов выступили с докладами на тему «Повышение эффективности сотрудничества между министерством внутренних дел Российской Федерации и полицией Российской Федерации в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков».

Начальник штаба полиции Армении Армен Гукасян представил рабочий план Объединенной коллегии.

В конце заседания Объединенной коллегии министерства внутренних дел Российской Федерации и полиции Республики Армения с заключительными речами выступили министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и начальник полиции Республики Армения Валерий Осипян.

Были приняты решения и подписаны итоговые документы по всем вопросам, обсуждавшимся на заседании коллегии.