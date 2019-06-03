В лондонском аэропорту задержали мужчину с ножами

Мужчину, вооруженного ножами, задержали в лондонском аэропорту Гатвик, сообщили правоохранители графства Сассекс.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, инцидент в Гатвике произошел в ночь на понедельник: мужчина попытался пройти через зону досмотра персонала, размахивая двумя кухонными ножами. При его задержании полиция применила электрошоковое оружие.

Сообщается, что 30-летний нарушитель, который находился в аэропорту "не для путешествия самолетом", обвиняется в хранении оружия и угрозах. Неизвестно, являлся ли задержанный сотрудником аэропорта.

В результате инцидента, который полиция не рассматривает как имеющий отношение к терроризму, никто из пассажиров, персонала и полицейских не пострадал.

Как сообщает газета Guardian, аэропорт был частично эвакуирован.