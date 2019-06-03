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МИД Армении и Туркменистана провели политические консультации


В Ашхабаде 1 июня состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Туркменистана в формате делегаций во главе с заместителями министров Шаваршем Кочаряном и Вепой Гаджиевым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи обсуждались перспективы двусторонних политических отношений и взаимодействие в рамках международных и региональных структур.

Была достигнута договоренность об инвентаризации двусторонней правовой базы.

В ходе обсуждений о сотрудничестве в торгово-экономической сфере была подчеркнута важность работы в формате межправительственных комиссий и затронуты перспективы регионального сотрудничества в многостороннем формате.

В ходе консультаций был с удовлетворением отмечен уровень сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, а также межпарламентское сотрудничество.




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