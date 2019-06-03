Сбор пошлин в Ереване вырос на 220 млн. драмов по сравнению с прошлым годом

В мая 2019г. с целью проверок процесса по сбору местных пошлин в 600 объектах административных районах Еревана был установлен контроль. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата мэрии Еревана, в ходе очередного рабочего совещания мэру было доложено, что в результате проверок сбор пошлин в столице вырос на 220 млн. драмов по сравнению с прошлым годом. Было также доложено, что в связи со 120 случаями незаконной деятельности были возбуждены административные производства. В столице продолжается работа с целью исключения случаев незаконной уличной торговли. За указанный период времени было составлено 74 протокола об административных нарушениях.

За ненадлежащую организацию строительных площадок на прошлой неделе было составлено 20 протоколов.

Директор муниципальной некоммерческой организации «Центр нейтрализации бродячих животных» доложил, что за прошлую неделю в центр поступило 67 собак, двух из которых «усыновили» жителями, двух усыпили, 63 собаки были стерилизованы. Для сбора собак центр приобрел две новые машины и необходимые медикаменты.

В мае Ереванский метрополитен обслужил 1 млн. 730 тысяч пассажиров. Мэру столицы было доложeно, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пассажиров увеличилось на 30 тысяч 712.