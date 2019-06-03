ЦБ  Армении купил на рынке в этом году около 88 млн долларов

Центральный банк Армении купил 270 миллионов долларов за последние три с половиной года, а только в этом году - около 88 миллионов долларов. В этом году Центробанк еще не продавал. Как сообщает Арменпресс, что после представления отчета о деятельности Центрального банка в Национальном Собрании сказал председатель ЦБ Артур Джавадян.

«За последние три с половиной года мы купили около 270 миллионов долларов на рынке, в этом году мы купили только 88 миллионов долларов, и большую часть из них мы купили в апреле. Это означает, что у нас есть довольно серьезное предложение на валютных рынках», - сказал Джавадян.

По его мнению, необходимо провести определенные статистические исследования, и в настоящее время вновь поступило предложение по обмену валюты. «Очень хорошо, что ЦБ сохраняет свои внешние резервы, с другой стороны, это не допускает резкого усиления драма, чтобы оно повлияло на наших экспортеров», - отметил Джавадян и добавил, что ЦБ всегда ведет политику свободного плавания валюты.