МИД Армении и Сербии провели политические консультации

В Белграде 31 мая состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Сербии. Армянскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Авет Адонц, сербскую - государственный секретарь МИД Сербии Неманья Стеванович.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, был обсужден широкий круг вопросов, связанных с развитием армяно-сербских отношений, учреждением дипломатических представительств в Ереване и Белграде, расширением договорно-правового поля, активизацией торгово-экономических, культурных, межпарламентских связей, а также либерализацией виз.

Стороны коснулись также представляющих взаимный интерес вопросов региональной и международной повестки дня и двустороннего сотрудничества в международных структурах.

Авет Адонц представил последние события в процессе карабахского урегулирования, подчеркнув важность полной поддержки ЕС усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ.