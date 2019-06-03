Портфель ипотечных кредитов вырос на 8,2%

Портфель ипотечных кредитов в апреле составил 308 млрд драмов. С начала года он вырос на 8,2%. Рост также является стимулом для нового строительства. Как сообщает Арменпресс, после представления отчета о деятельности Центробанка в Национальном Собрании об этом сказал председатель ЦБ Артур Джавадян.

«Ипотечный рынок вырос за последние годы. С начала года ипотечные кредиты увеличились на 8,2% и по состоянию на апрель составили 308 млрд драмов. По состоянию на конец апреля остаток ипотечных кредитов увеличился на 28% по сравнению с апрелем прошлого года. Это очень серьезные показатели. Это также является стимулом для нового строительства», - сказал Джавадян.

По его мнению, последние цифры экономического роста говорят о том, что этому способствует строительство.