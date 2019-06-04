Государство увеличивает количество мест по госзаказу в средне-специальных учреждениях, обновляется список специальностей

В учреждениях, осуществляющих средние профессиональные и ремесленные учебные программы, добавляются новые специальности. В беседе с «Арменпресс» начальник управления начального профессионального и среднего профессионального образования Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, Артак Агбалян представил подробности.

- Г-н Агбалян, некоторые выпускники 9-ых классов предпочитают вместо старшей школы продолжить образование в колледжах, училищах. Наблюдается ли такая тенденция?

- Да, есть такая тенденция, интерес к начальным и средне-профессиональным учреждениям возрос. Только в прошлом году около 800 абитуриентов выбыли из конкурса. В этом году мы прогнозируем больший поток абитуриентов. Решение правительства будет в ближайшие дни, я скажу, что в этом году у нас будет 6 400 мест по госзаказу по части среднего профессионального и 3 400 мест по части ремесленного образования. Число мест по госзаказу, связанных со средними профессиональными учреждениями, увеличилось на 13. В прошлом учебном году мы выделяли 6 270 бесплатных мест. Что касается государственных ремесленных учебных заведений, то здесь места госзаказа удовлетворяют.

- Чем обусловлено то, что интерес к колледжам возрос, ранее популярно было посещение высшего учебного заведения?

- Думаю, что неправильно сравнивать с высшими учебными заведениями, потому что в колледжи поступают на основе основного образования. Привлекательность обусловлена следующим обстоятельством. Вместо старшей школы выпускники предпочитают начальное и среднее профессиональное образование, поскольку продолжительность учебы в основном одна и та же, имеются те же возможности для поступления в вузы, кроме того, они получают профессиональную квалификацию. В любом случае, поступающих из колледжа в вузы не так уж много. Лишь 10% желают продолжить образование в вузе после колледжа. Основная часть выходит на рынок труда. Студент бесплатно получает образование, специальность, квалификацию и быстро находит свое место на рынке труда.

- А какие специальности востребованы?

- Посмотрите на востребованные профессии с двух точек зрения. Специальности, которые востребованы абитуриентами и их родителями, и профессии, востребованные на рынке труда. Очень много профессий, которые востребованы среди учеников, но не востребованы на рынке труда. В частности: бухгалтерский учет, банковское дело, финансы и т. д. По указанным профессиям работодатели в основном предпочитают выпускников высших учебных заведений. Наша политика такова, по специальностям, которые не столь востребованы на рынке, несравнимо снижен государственный заказ. Мы дали больше мест по тем специальностям, которые пользуются спросом на рынке.

- О каких профессиях идет речь?

- Мы отдаем предпочтение приоритетным направлениям, установленным правительством: информационные технологии, сельское хозяйство, туризм, сфера обслуживания и т. д. Если посмотреть в ракурсе трех-четырех лет, то по этим специальностям мы увеличили места госзаказа. Кроме того, мы внедряем новые специальности. Например, в этом году в ереванский колледж N2, в региональные в Армавире и Арарате мы внедряем специальность холодильного хозяйства. Она новая, в результате у нас будут техноческие специалисты по квалификации холодильников, систем вентиляции. Мы подготовили стандарты, оборудование было импортировано, сейчас работы находятся в процессе, с 1 сентября мы проведем прием. Следующая специальность называется сухим строительством, это касается работ по внутренней отделке с применением гипсокартона и т.д. Еще одна специальность - специалист табачной продукции, которую вначале будем внедрять в Масисском регионе.

- Об этих профессиях вы получили информацию от бизнеса?

- Конечно, и не только. От бизнеса, различных программ, различных мониторингов, центров карьеры наших учебных заведений.

Анна Гзирян

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