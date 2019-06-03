Борис Джонсон официально вступил в борьбу за пост премьера Великобритании

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон в понедельник объявил о том, что он начинает избирательную кампанию на должность лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.

"Теперь настало время поверить в самих себя и в то, что мы можем сделать, и вот почему я готов стать лидером Консервативной партии", - заявил в видеозаписи, размещенной на его странице в твиттере,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В мае этого года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который затем возглавит правительство.