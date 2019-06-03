Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-06-19

ЕРЕВАН, 3 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 3 июня, курс доллара США вырос на 0.10 драмa и составил 480.20 драм. Курс евро вырос на 1.17 драмa и составил 536.58 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 7.35 драм. Курс британского фунта вырос на 3.29 драмa и составил 607.21 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 229.52 драмa и составила 20001.72 драм. Цена серебра выросла на 1.28 драмa и составила 223.55 драм. Цена платины выросла на 2.54 драмa и составила 12212.08 драм.