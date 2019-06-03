Азиатские индексы - 03-06-19

ТОКИО, 3 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.92% и составил 20410.88 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.88% и составил 1498.96 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.30% и составил 2890.08 пункта, а HANG SENG снизился на 0.03% и составил 26893.86 пункта.