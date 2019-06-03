Число жертв военного конфликта в Ливии превысило 600 человек

Более 600 человек погибли и более 3,2 тысячи получили ранения в результате конфликта вокруг ливийского города Триполи, говорится в сообщении подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране.

Ранее сообщалось о 562 погибших и 2855 раненых,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Всего в результате кризиса в Триполи на данный момент погибли 607 человек, включая 40 мирных жителей, и 3261 человек, включая 117 мирных жителей, получил ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter организации.

Командующий восточной Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.