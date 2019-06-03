Наводнение в центре Тбилиси из-за прорванной трубы - видео очевидца

Настоящее наводнение произошло в самом центре Тбилиси на площади Жвания из-за прорванной трубы. Смотрите на видео очевидца, как поток воды устремился к площади

ЧП произошло рано утром на пересечении улиц Мгалоблишвили и Ониашвили. На место тут же прибыли спасатели и представители водораспределительной компании GWP, которые приступили к откачке воды.По словам местных жителей, поздно ночью они услышали сильный шум, после чего и прорвало трубу,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Подача воды в районе в связи с аварией была временно отключена. В GWP пообещали устранить повреждение и восстановить подачу воды в течение суток. Водораспределительная компания также пообещала пострадавшим от аварии жителям возместить стоимость пострадавшего имущества. На данный момент специалисты подсчитывают ущерб.



