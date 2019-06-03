От углубления экономических связей до возобновления прямого авиарейса: Туркменистан заинтересован в сотрудничестве с Арменией

Туркменистан заинтересован в активизации работы армяно-туркменской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, развитии инвестиционного сотрудничества и расширении деятельности в других сферах, представляющих взаимный интерес. В беседе с Арменпресс вице-премьер Армении Мгер Григорян представил важные достижения в результате своего визита в Туркменистан и встречи с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.

- Господин Григорян, вы были в Ашхабаде для участия в заседании Совета глав правительств СНГ и провели встречу с президентом Туркменистана, скажите, пожалуйста, какие вопросы двустороннего сотрудничества вы, в частности, затрагивали.

- Прежде всего, хотел бы отметить, что во время встречи с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым был заметен интерес президента к расширению отношений с Арменией и дальнейшим взаимовыгодным двусторонним отношениям для восстановления добрых традиций между двумя странами. Мы обсудили вопрос ускорения организации следующего заседания армяно-туркменской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Ашхабаде.

Было заметно, что туркменская сторона заинтересована в активизации работы комиссии, развитии торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и расширении его деятельности в других областях, представляющих взаимный интерес. Президент Туркменистана, подчеркнув необходимость придания нового импульса двусторонним отношениям, предложил обсуждать вопросы двусторонней повестки не отдельно, а в одном пакете, например, на заседании межправительственной комиссии, которое является важной платформой для налаживания двусторонних отношений. В частности, имеются в виду вопросы, связанные с торговлей, экономикой, энергетикой, сельским хозяйством, образованием и туризмом.

Отмечу также, что в ходе встречи президент Бердымухаммедов кратко представил первый Каспийский экономический форум, который состоится 11-12 августа в местности Аваза, на побережье Каспийского моря. Он также передал премьер-министру Республики Армения приглашение принять участие в этом мероприятии.

- В официальном сообщении о встрече отмечалось, что обсуждался вопрос возобновления прямого авиарейса Ашхабад-Ереван. Пожалуйста, скажите, какие договоренности были достигнуты в этом направлении?

- Это действительно важный вопрос. Безусловно, основным препятствием для двусторонних экономических отношений является ограничение путей связи, и в этом отношении возобновление существовавшего раньше прямого авиарейса станет большим стимулом не только в экономической, но и в гуманитарной сферах. Что касается возобновления рейса Ашхабад-Ереван, я представил его важность с точки зрения развития двусторонних отношений. Президент Туркменистана считает, что авиакомпании - это компании, которые действуют в рамках бизнес выгоды, и могут в сотрудничестве прийти к согласию.

- Есть ли вероятность того, что Армения будет вовлечена в региональные инфраструктурные проекты, параллельно с углублением отношений с Туркменистаном?

- В ходе встречи по моей просьбе президент Бердымухамедов затронул вопрос об участии в различных транспортных коридорах Туркменистана, придав важность участию других стран региона в этих программах. Туркменистан является нейтральной страной на перекрестке Центральной Азии, Каспия, Ближнего Востока и Южной Азии, и может пригласить разных участников принять участие в различных проектах, в частности, проекта «Шелковый путь», а также присоединиться к действующим коридорам Туркменистана.

- Господин Григорян, можете отметить те направления, в которых Вы видите перспективы развития армяно-туркменских двусторонних отношений?

- Мы обменялись мнениями с президентом Туркменистана по широкому кругу вопросов, связанных с двусторонними отношениями, включая сотрудничество в гуманитарной сфере, подчеркнули важность взаимных визитов высокопоставленных делегаций и необходимость прямых контактов на различных международных платформах.

Энергетика, строительство, пищевая промышленность, туризм и транспорт считаются основными перспективными направлениями развития торгово-экономических отношений между Арменией и Туркменистаном. Интерес к армянским ювелирным изделиям очень велик, поэтому можно добиться прогресса в этом направлении в случае активизации контактов между деловыми кругами и открытия торговых домов в Ашхабаде и Ереване. Сейчас посольство Армении работает с туркменской стороной в этом направлении.