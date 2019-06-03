Владимир Карапетян и Грачья Ташчян провели встречу с представителями украинских СМИ и экспертных кругов

Пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян и помощник премьер-министра по внешнеполитическим вопросам Грачья Ташчян провели встречу с прибывшими в Армению представителями украинских СМИ и экспертных кругов.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи Владимир Карапетян и Грачья Ташчян представили причины состоявшейся в Армении ненасильственной бархатной революции, ситуацию в стране, которая привела к революции, а также процессы, происходящие после этих событий, приоритеты внешней политики и реализуемые радикальные реформы.

Пресс-секретарь и помощник премьер-министра Республики Армения подчеркнули важность развития отношений между Арменией и Украиной и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Владимир Карапетян и Грачья Ташчян также ответили на ряд вопросов украинских журналистов и экспертов.

Пресс-секретарь премьер-министра дал интервью нескольким СМИ.