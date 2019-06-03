Oppo и Xiaomi показали прототипы смартфонов с фронтальной камерой, скрытой под дисплеем

Oppo показала прототип мобильного телефона, фронтальная камера которого спрятана под экраном. Видео с устройством опубликовано в понедельник на странице компании в Twitter.

На записи показан телефон, у которого не видно фронтальную камеру. Однако сотрудник Oppo доказал ее наличие, сделав снимок, а также закрыв ее пальцем.

По словам вице-президента Oppo Брайана Шена, который прокомментировал видео в соцсети Weibo, на этом этапе развития технологии снимки, сделанные на камеру под экраном, будут иметь более низкое качество, чем сделанные на традиционные фронтальные камеры,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Спустя несколько часов после публикации прототип смартфона с такой камерой показала и Xiaomi. В опубликованном в Twitter видео девушка делает с помощью этого телефона селфи, а также сравнивает его с устройством, у которого фронтальную камеру видно.

На данный момент ни одна из компаний не сообщила, когда смартфоны с нововведением будут представлены официально.